نقيب المهن الموسيقية: فصل عاطف إمام جاء بعد تحقيق رسمي

رد الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، على سؤال الإعلامي أحمد سالم حول (لماذا تم استبعاد الأستاذ عاطف إمام من نقابة الموسيقيين؟)، قائلًا: "أنا سمعت كلام كثير جدًا على مدى يومين لا يمت للحقيقة بأي صلة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" مساء اليوم الإثنين، أن تم التحقيق من الدكتور عاطف إمام رسميًا في النقابة، وأن ملف التحقيق متواجد داخلها، مشيرًا إلى أنه طالبهم بالتحقيق في ملف أحد الأعضاء الآخرين.

وأضاف أن النقابة خاضعة للمال العام وفق أحكام الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع أن مدير حسابات النقابة لا يمكنه تسلم الأموال المتأخر في سدادها منذ أعوام بعد إغلاق ملفها بالجهاز، قائلًا: "لما أتهمك في 2025 بأنك مخالف وتقول هسدد 24 و23 و22 طبيعي مدير الحسابات ميقبلش منك".

وشدد على أن نقابات المهن الموسيقية والتمثيلية والسينمائية تخضع لأحكام القانون 35 لسنة 78 المنظم لواجباتهم منذ الترشح للنقابة وحتى الموت.

ويذكر أن نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، اتخذت قرارًا بشطب الدكتور عاطف إمام عضو مجلس الإدارة عقب تحقيقات رسمية أُجريت بواسطة مستشار من مجلس الدولة وبحضوره، وأثبتت وقوعه في مخالفات إدارية ومالية تتعلق بموارد النقابة مشيرًا إلى أن بداية الأزمة تعود لرفض مقترح بتخصيص موارد النقابة لأعضاء مجلس الإدارة دون باقي الأعضاء.