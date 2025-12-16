الإسكان تخصص قناة رسمية عبر واتس آب للتواصل المباشر مع المستثمرين

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تخصيص قناة رسمية عبر تطبيق "واتس آب" لتلقي شكاوى واستفسارات المستثمرين والمطورين العقاريين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم، وإزالة أي معوقات تواجههم، في إطار دعم بيئة الاستثمار وضبط السوق العقارية، بحسب بيان لوزارة الإسكان اليوم.

وخصصت الوزارة رقم واتساب رسمي هو (01140554000) للتواصل المباشر مع وحدة التعامل والمتابعة مع المستثمرين، مما يسهم في سرعة التفاعل ودقة نقل المعلومات وتعزيز الشفافية وضبط السوق العقارية.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالسوق العقارية، وتعمل على حماية حقوق المستثمرين والمطورين الجادين. وشدد على أن تفعيل هذه القناة الرسمية يعكس التزام الوزارة بدعم الاستثمار، وترسيخ مبدأ الشفافية، وتهيئة بيئة استثمارية آمنة ومنظمة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً لدور وحدة التعامل والمتابعة مع المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي يستهدف عملها توفير قناة اتصال فعّالة ومباشرة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، ودراسة المقترحات، وتسريع وتيرة حل المشكلات الاستثمارية.

وتختص الوحدة بسرعة فحص ودراسة الشكاوى والمقترحات المقدمة من المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وشرح آليات التعامل مع الهيئة، إلى جانب توضيح الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات التقدم لها، مع ضمان المتابعة المستمرة لكافة الموضوعات حتى الانتهاء من حلها.

كما تنسق الوحدة مباشرة مع القطاعات والإدارات المركزية والأجهزة المختلفة بالهيئة لتذليل العقبات، وتعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين، سواء بشكل جماعي أو فردي، للاستماع إلى الملاحظات والمقترحات، ووضع آليات متابعة واضحة لما يتم الاتفاق عليه، فضلاً عن إعداد تقارير دورية تتضمن المشكلات المثارة والإجراءات المتخذة ومدى التقدم في الحلول.

كما أكدت وزارة الإسكان استمرارها في تطوير آليات المتابعة والتواصل، وتقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين والمطورين، بما يسهم في دفع مشروعات التنمية العمرانية وتحقيق أهداف الدولة المصرية.



