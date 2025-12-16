بولندا تلقي القبض على طالب يشتبه في تخطيطه لشن هجوم على سوق للكريسماس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وكالة الأمن البولندية اليوم الثلاثاء احتجاز شخص يشتبه في أنه كان يخطط لشن هجوم على سوق لعيد الميلاد بالمتفجرات.

وقال جاك دوبرزينسكي المتحدث باسم منسق الخدمات الخاصة عبر منصة "إكس" إن الشاب (19 عاما) حاول سابقا التواصل مع تنظيم داعش.

وأضاف: "كان هدفه هو قتل وترهيب البولنديين".

واحتجزت وكالة الأمن الداخلي الشاب في نهاية نوفمبر الماضي، وسيمضي الثلاثة أشهر المقبلة فيد الاحتجاز بناء على طلب المحكمة.

وجاء في منشور المتحدث أن المشتبه به هو مواطن بولندي، طالب بالجامعة الكاثوليكية في لوبلين. وأضاف دوبرزينسكي أنه ينتمى "لأسرة كاثوليكية متدينة للغاية".

وكان الشاب (19 عاما) يخطط للانضمام للتنظيم الإرهابي لمساعدته في تنفيذ هجومه الذي يخطط له. وتم العثور على أجهزة تخزين بيانات تحتوي على أدلة بهذا الشأن خلال تفتيش منزلين.