الصين تصدر رسوما نهائية على واردات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها حددت الرسوم النهائية على واردات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تطبيق إجراءات مؤقتة في سبتمبر الماضي.

وبعد إجراء تحقيق، توصلت السلطات الصينية، إلى أن لحم الخنزير ومنتجاته الثانوية، كان يتم تصديرها إلى الصين بأسعار "إغراق"، ما تسبب في إلحاق أضرار بالغة بالصناعة المحلية.

وأوضحت الوزارة أن نسب الرسوم النهائية على واردات لحم الخنزير تتراوح بين 9ر4% و8ر19% بحسب الشركة، مشيرة إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ يوم غد الأربعاء.

ويعد ذلك أقل بكثير من رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة التي تراوحت بين 6ر15% و4ر62%، والتي كان قد تم فرضها في سبتمبر الماضي.

وكان التحقيق قد بدأ في يونيو 2024، وهو يؤثر بشكل رئيسي على الشحنات القادمة من إسبانيا وهولندا والدنمارك. ويقول الاتحاد الأوروبي إن حجم صادرات لحم الخنزير إلى الصين في العام الماضي بلغ أكثر من ملياري يورو (35ر2 مليار دولار).