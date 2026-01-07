اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مواطنا فلسطينيا خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة قبل أن تنسحب من المدينة، بحسب مصادر محلية.

وقالت المصادر للأناضول إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في منطقة "صوفين"، ومحيط الملعب الخماسي، والسوق المركزي، وحي النقّار، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وفتشتها.

وأوضحت أن الجنود اعتقلوا لاحقاً الأسير المحرر عمار حماد عقب مداهمة منزله.

كما داهموا منزل الأسير المحرر بهجت يامين وأجروا تحقيقاً ميدانياً داخله، قبل أن تنسحب القوة من المدينة بعد اقتحام استمر نحو ساعتين.

وأضافت أن الاقتحام تخلله انتشار مكثف في شوارع المدينة وإعاقة لحركة المواطنين، دون أن يبلغ على الفور عن إصابات.

وكان قوات من الجيش الإسرائيلي نفذت في وقت سابق الأربعاء عمليات دهم وتمشيط في الأحياء القريبة من المدخل الشرقي لقلقيلية، وأقامت حواجز مؤقتة، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين.

وعادة ما ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات متكررة لمدن وبلدات الضفة الغربية، تتخللها اعتقالات وتحقيقات ميدانية مع السكان.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، تشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تصعيداً ملحوظاً في عمليات الدهم والاقتحام.

وبموازة الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 1105 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.

فيما خلفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية.