وزير خارجية الهندي لنظيره الإسرائيلي: بلدينا تنتهجان سياسة صفر تسامح تجاه الإرهاب

بدأ وزير خارجية الهند، سوبرامانيام جايشانكر، اليوم الثلاثاء زيارة إلى إسرائيل، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر.

وشدد الوزيران في مستهل محادثاتهما أمام وسائل الإعلام على التحالف الاستراتيجي بين البلدين وموقفهما الحازم والمشترك في مكافحة الإرهاب العالمي، وفقا للقناة الـ 14 الإسرائيلية.

وخلال اللقاء، رحب ساعر بنظيره الهندي، وقدم تعازيه للشعب الهندي على خلفية الهجوم الإرهابي الذي شهدته الهند الشهر الماضي.

وقال ساعر: "هناك تهديد مشترك يواجه البلدين، ونحن نقف دائما إلى جانب الشعب الهندي"، مضيفا: "العلاقات بين البلدين هي شراكة استراتيجية طويلة الأمد. أؤمن بأن المستقبل هو للهند، ومن الطبيعي أن نرغب في أن نكون شركاء في هذا المستقبل".

من جانبه، شكر وزير الخارجية الهندي ساعر على حفاوة الاستقبال، وعبر عن تعازيه العميقة في ضحايا الهجوم الإرهابي في أستراليا والذي وقع خلال عيد الحانوكا.

وأعلن جايشانكر: "نحن ندين ذلك بأشد العبارات. فيما يتعلق بالهند وإسرائيل، فإن بلدينا ينتهجان سياسة صفر تسامح تجاه الإرهاب. ونقدر دعمكم المتواصل لنضالنا ضد الإرهاب بكل أشكاله"، على حد تعبيره.

وأضاف جايشانكر أن الهند تدعم خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، وتأمل أن تقود إلى حل مستقر ومستدام.