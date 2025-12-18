قررت نيابة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، الأربعاء، حبس المتهم «ر. ال. ر»، 25 عامًا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل صديقه «ي. م. ع»، 20 عامًا، طعنًا بسلاح أبيض «سكين»، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب مبلغ 500 جنيه، ثمن سلسلة فضية اشتراها المتهم من المجني عليه ورفض سداد قيمتها.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بمناظرة جثة القتيل، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات، وسماع أقوال شهود العيان، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة؛ لبيان ملابسات الحادث.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين بشارع سيكلام، بمنطقة السيوف، أسفرت عن مقتل أحدهما متأثرًا بإصابته، وذلك في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص حدوث مشاجرة بين المتهم، الذي سبق اتهامه في 7 قضايا «سرقة، سلاح أبيض، ومخدرات»، والمجني عليه، الذي سبق اتهامه في قضية سلاح، حيث تطورت المشاجرة إلى اعتداء المتهم على المجني عليه باستخدام سكين، ما أسفر عن إصابته بجرح طعني نافذ في الصدر من الجهة اليسرى. وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة عقب وصوله.

وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة خلاف مالي بين الطرفين، بسبب مبلغ 500 جنيه ثمن سلسلة فضية اشتراها المتهم من المجني عليه، ورفض سداد قيمتها.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة. وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثانٍ الرمل، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.