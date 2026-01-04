سلطنة عمان تدعو للحوار وخفض التصعيد في أزمة فنزويلا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت سلطنة عمان، الأحد، إلى خفض التصعيد وتمكين سبل الحوار، على خلفية الأحداث التي تشهدها فنزويلا.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية العمانية، غداة الهجمات الأمريكية على العاصمة الفنزويلية كاراكاس واحتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

وفي ضوء التطورات الأخيرة المتصلة في فنزويلا، أكدت الخارجية العمانية في بيانها، "ثوابت سياستها الخارجية في دعمها للقانون الدولي واحترام سيادة الدول واستقلالها".

وحثت جميع الأطراف على "ضبط النفس وتمكين سبل الحوار لمنع التصعيد" بما يخدم "الأمن والاستقرار وسلامة المدنيين وخيارات شعب فنزويلا".

وجددت السلطنة دعمها التام للأمم المتحدة في جهودها الهادفة إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

واعتُقل الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته خلال الهجمات الأمريكية على كاراكاس، وتم نقله إلى الولايات المتحدة لبدء إجراءات قضائية بحقه، وفق تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي، السبت، أن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.

وقال: "مع استراتيجيتنا الجديدة للأمن القومي لن تكون الهيمنة الأمريكية في نصف الكرة الغربي موضع تساؤل مرة أخرى".

