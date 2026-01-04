أظهرت النتيجة الرسمية التي أعلنها المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن تغير المعقد الثاني في انتخابات مجلس النواب بدائرة أبو تشت بمحافظة قنا، وذلك بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج، إلى الحصر العددي لأصوات المصريين بالداخل.

وحافظ مرشح حزب حماة الوطن أحمد مصطفى الدربي على تقدمه وفوزه بالمقعد الأول في النتيجة الرسمية، بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج إلى الحصر العددي للأصوات بالداخل.

فيما أعلنت الهيئة فوز المرشح المستقل طارق محمد عيسى بالمقعد الثاني بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج، بدلًا من المرشح المستقل أحمد عبد الحميد المحرزي الذي تقدم في الحصر العددي لأصوات المصريين بالداخل الذي أعلنته اللجنة العامة للدائرة.

- الفرق بين الحصر العددي والنتيجة الرسمية

حصد المرشح المستقل طارق عيسى 38.257 ألف صوت في النتيجة الرسمية بعد إضافة أصوات المصريين الخارج، بزيادة 1837 صوتًا عما حصل عليها داخل مصر وبلغ 36.420 ألف صوت وفقًا للحصر العددي.

أما المرشح المستقل أحمد عبد الحميد المحرزي، الذي تقدم في الحصر العددي لأصوات المصريين بالداخل، كان قد حصل على 36.547 ألف صوت من داخل مصر، ولم تُظهر النتيجة الرسمية عدد الأصوات التي حصل عليها من الخارج بعد خسارته.

وحصد المقعد الأول للدائرة مرشح حزب حماة الوطن أحمد مصطفى الدربي، والذي حصل على 39.060 ألف صوت في النتيجة الرسمية بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج، بزيادة 1474 صوتًا عما حصل عليه داخل مصر وبلغ 37.586 ألف صوت وفقًا للحصر العددي.

- نسبة تصويت 16.7% في الدائرة

وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في الدائرة 77.254 ألف ناخب، بنسبة 16.73% من إجمالي 461.851 ألف ناخب مقيد بالدائرة، وفقًا للنتيجة الرسمية.

فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 75.848 ألف صوت، وعدد الأصوات الباطلة 1.406 ألف صوت.

- الأحزاب والمستقلون يتقاسمون مقاعد الجولة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء اليوم، النتيجة الرسمية لجولة الإعادة التي أجريت الأسبوع الماضي في الدوائر الـ 19 التي سبق أن ألغت نتيجتها، وتنافس فيها 70 مرشحا على 35 مقعدا في 7 محافظات.



وحصد المرشحون المستقلون 16 مقعدا، فيما حصلت الأحزاب السياسية على 19 مقعدا، في مقدمتهم حزب مستقبل وطن بـ 7 مقاعد، وفي المرتبة الثانية حزب حماة الوطن الذي فاز بـ 4 مقاعد، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على 3 مقاعد، وحزب الجبهة الوطنية على مقعدين، كما فاز حزب النور بمقعدين.