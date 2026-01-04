حكيمي والكعبي يقودان تشكيل المغرب أمام تنزانيا

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام تنزانيا، لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

ويواجه منتخب المغرب نظيره تنزانيا في السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، في الرباط، لحساب الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهد تشكيل منتخب المغرب تواجد أشرف حكيمي كظهير أيمن أساسي لأول مرة في بطولة كأس أفريقيا 2025، بعد مشاركته كبديل في مباراة زامبيا الماضية، لحساب دور المجموعات.

وجاء تشكيل منتخب المغرب لمواجهة تنزانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي - آدم ماسينا - نايف أكرد - أشرف حكيمي

خط الوسط: عبد الصمد الزلزولي - بلال الخنوس - نائل العيناوي - إبراهيم دياز

خط الهجوم: إسماعيل الصيباري - أيوب الكعبي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب المغرب في مباراة اليوم كل من: منير المحمدي - المهدي الحرار - جواد الياميق - حمزة إجمان - سفيان أمرابط - حمزة إجمان - سفيان رحيمي - إلياس بن صغير - أسامة ترغالين - محمد الشيبي - إلياس أخوماش - شمس الدين الطالبي - يوسف النصيري - عبد الحميد بودلال - أنس صلاح الدين - يوسف بلعمري.