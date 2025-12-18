عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن استمرار التقدم في مصر لا يقل أهمية عن أي جهود أخرى، مشيرًا إلى أن المشروعات الكبرى، مثل النهر الجديد الذي يمتد من الجنوب في توشكى إلى الدلتا الجديدة، يمثل عملية غير مسبوقة منذ مشروع السد العالي، مضيفًا أنه عندما يراه ينبهر، وكذلك مشروع قناة السويس، مردفًا إنها مشروعات كبرى تحدث تغييرًا في الجغرافيا المصرية.

وأضاف "سعيد" خلال لقاء على قناة ten، أمس الأربعاء، أن الاهتمام بالقضايا الاقتصادية يجب أن يركز على كيفية وصول فوائدها بشكل مباشر على المواطنين، لافتًا إلى أهمية التفكير في المستقبل والتخطيط له، موضحًا أن عملية النظر إلى المستقبل ليست تنبؤات، بل تعتمد على أمور أخرى، مؤكدًا أن مصر تسير في الطريق الصحيح.

وحذر من المشاكل الإقليمية التي تواجه المنطقة، لافتًا إلى أن التحديات الحالية تتعلق بالميليشيات واستغلالها للموقف الإسرائيلي "الإمبريالي" واتفاقنا على إجراميته الضدية تجاه غزة، مؤكدًا على أن أهمية الإقليم تعود أيضًا إلى القوة الاقتصادية لبعض الدول، مثل الصين، التي تمتلك سوقًا كبيرة ويصعب السيطرة عليها.