أكد الفنان محمد رمضان أن الأنباء المتداولة حول صدور حكم بحبسه عامين بسبب أغنية «رقم واحد يا أنصاص» ما هي إلا إشاعات، مشيرًا إلى استمراره في إحياء حفله المقرر في نيويورك يوم 17 يناير المقبل.

وقدم محمد رمضان اعتذارًا لعائلته وجمهوره وأصدقائه عن تكرار هذه الأخبار، التي قال إنها تتداولها بعض وسائل الإعلام منذ أكثر من 7 سنوات، حسب تصريحه.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» أثناء تدريبه في صالة الألعاب الرياضية، قال فيه:

«جمعتني مكالمة مع منظمي حفلي في نيويورك يوم 17 يناير المقبل للتأكد من الأخبار المتداولة بشأن حبسي عامين، ونفيت لهم هذا الأمر، وأكدت أنها مجرد إشاعات، وأنني سأكون موجودًا وسط جمهوري في نيويورك».

وأضاف: «سألوني لماذا تخرج من بلدك أخبار سلبية كثيرة، فقلت لهم إن بلدي تحبني وتخاف عليّ من الغرور».

كما كتب معلقًا: «أعتذر لعائلتي وجمهوري وأصدقائي عن هذه الأخبار التي تتداولها المحاكم والصحافة المصرية منذ أكثر من 7 سنوات متصلة، ولا يمر شهر دون الحديث عن أحكام بالسجن ضدي، ووصل الأمر حتى لابني الطفل».

وتابع: «آخر قضية خاصة بالأغنية كانت معها تصاريح الرقابة، وأنا لست كاتبها من الأساس، ومع ذلك صدر حكم ضدي بالحبس مع إيقاف التنفيذ، وهو ما لم توضحه بعض وسائل الإعلام، ما تسبب في ضرر لي ولعائلتي».

واختتم قائلًا: «ملحوظة: سأظل أحب بلدي وأعشق ترابها للأبد.. ثقة في الله، نجاح متصاعد ومستمر».

وكان محمد رمضان قد علّق في وقت سابق عبر حسابه على «إنستجرام» على الحكم الصادر بحبسه عامين، مؤكدًا أن الحكم «مع إيقاف التنفيذ»، وكتب: «الحمد لله الحكم مع إيقاف التنفيذ.. تحيا مصر».

يُذكر أن محكمة مستأنف جنح الدقي كانت قد قضت بتأييد حكم حبس الفنان محمد رمضان سنتين في القضية المتعلقة بنشر أغنية «رقم واحد يا أنصاص» عبر قناته على «يوتيوب»، دون الحصول على التصاريح اللازمة، قبل أن يؤكد الفنان أن الحكم مع إيقاف التنفيذ.