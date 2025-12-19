حماس: محادثات ميامي لن تفضي لوقف خروقات إسرائيل للهدنة

قال قيادي في حركة حماس، إن المحادثات المقررة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تفضي إلى وقف "خروقات" إسرائيل للهدنة.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم لوكالة الصحافة الفرنسية: "يتوقع شعبنا من هذه المحادثات أن يتفق الحاضرون على وضع حد للعربدة الإسرائيلية المستمرة ووقف كافة الخروقات والانتهاكات وان يُلزموا الاحتلال بمقتضيات اتفاق شرم الشيخ".

وتستضيف الولايات المتحدة هذه المباحثات في ولاية فلوريدا، حيث من المتوقع أن يلتقي المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف، بمسئولين كبار من دول الوساطة مصر وقطر وتركيا، لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدما.

من جانبه، كشف مسئول في الإدارة الأمريكية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الاجتماع في ميامي يهدف إلى بحث المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة.

وفي السياق ذاته، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن هذا هو الاجتماع الأعلى مستوى بين الوسطاء منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر الماضي، ويهدف إلى الاتفاق على الخطوات التالية للضغط على كل من إسرائيل وحركة حماس من أجل تنفيذ التزاماتهما.

وتشعر الولايات المتحدة والوسطاء الآخرون أن إسرائيل وحركة حماس تماطلان في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وتسعيان للحفاظ على الوضع القائم، وفقا لمصادر "أكسيوس".