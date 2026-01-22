مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب بتفعيل صندوق التمويل الخاص بدعم قطاع الاتصالات في غزة

أكد السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أن قطاع الاتصالات في فلسطين يواجه تحديات غير مسبوقة تمس استمرارية الخدمات واحتياجات المواطنين الأساسية، مشددا على أن الاتصالات أصبحت ركيزة إنسانية لضمان الاستجابة للطوارئ واستمرارية العمل الحكومي.

ودعا العكلوك - خلال كلمة فلسطين التي ألقاها نيابة عن وزير الاتصالات الفلسطيني أمام الدورة التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المنعقدة في مصر- إلى تعزيز الدعم العربي العملي لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة، مؤكدة الأهمية البالغة لتفعيل صندوق التمويل المنشأ بموجب قرار مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات رقم (1424)، لا سيما لدعم قطاع الاتصالات في غزة.

كما طالب العكلوك باستمرار الدعم العربي في المحافل الدولية دفاعًا عن الحقوق الفلسطينية في إدارة الطيف الترددي وإدخال التقنيات الحديثة، وتمكين الشركات الفلسطينية من العمل في بيئة عادلة.

وأشاد العكلوك بدور الدول العربية في رفع تمثيل فلسطين في اتحاد البريد العالمي، وتوجه بالشكر لمصر لإعادة تفعيل التجوال بين فلسطين ومصر، داعيا الدول العربية إلى اتخاذ خطوات مماثلة دعمًا للتضامن العربي في هذا الإطار.

وأكد في الختام أهمية تعزيز التعاون العربي في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني، بما يدعم صمود الشعب الفلسطيني واستمرارية مؤسساته.