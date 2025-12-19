ضبط 99 ألف مخالفة مرورية و57 متعاطيا للمخدرات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها عل جميع الطرق والميادين؛ لتيسير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق، والحد من وقوع الحوادث، وتطبيق القوانين واللوائح المرورية على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 99530 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: "السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، موقف عشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص"، وتم فحص 1252 سائقا تبين إيجابية 51 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما واصلت حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 670 مخالفة مرورية متنوعة، منها: "تحميل ركاب، شروط التراخيص، أمن ومتانة"، وتم فحص 118 سائقا تبين إيجابية 6 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام قضائية، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.