وزير الخارجيةالأمريكي: سنستغل الحظر النفطي للحصول على ما نريد من قادة فنزويلا الجدد

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستستغل الحظر النفطي للحصول على ما تريد من القادة الجدد في فنزويلا، وذلك في أعقاب الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

ومع انتشار الأسئلة بشأن كيفية تعامل الولايات المتحدة مع قيادة مادورو التي ستظل في السلطة، قال روبيو إن فنزويلا يجب أن تقطع العلاقات مع إيران وحزب الله وكوبا وتوقف تجارة المخدرات وتضمن آلا تفيد صناعة النفط خصوم الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روبيو قوله لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس": "هناك حظر الآن، حيث يتم فرض عقوبات على شحنات النفط- إذا كان هناك قارب، وذلك القارب يخضع لعقوبات الولايات المتحدة، سنسعي للحصول على أمر قضائي وسنقوم بمصادرته"، وأكد أن هناك "قدرا هائلا من النفوذ" للولايات المتحدة للضغط من أجل التغيير في فنزويلا.

واقترح الرئيس دونالد ترامب أن تنفق شركات النفط الأمريكية مليارات الدولارات لإعادة بناء صناعة النفط الفنزويلية.

وقال روبيو إن النقص العالمي في الخام الثقيل يمكن أن يساعد في هذا التحول.

وأضاف روبيو: "لم أتحدث مع شركات النفط الأمريكية في الأيام القليلة الماضية لكننا متأكدين تمام أنه سيكون هناك اهتمام كبير من الشركات الغربية. الشركات غير الروسية وغير الصينية ستكون مهتمة للغاية. مصافي النفط التابعة لنا في خليج المكسيك بالولايات المتحدة هي الأفضل لتكرير هذا الخام الثقيل".