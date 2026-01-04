رئيس الوزراء العراقي يدعو لاستمرار المباحثات مع شيفرون الأمريكية لتطوير قطاع النفط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد، إلى استمرار المباحثات بين وزارة النفط وشركة شيفرون الأمريكية للطاقة من أجل إيجاد أفضل المديات الاستثمارية للقطاع النفطي الوطني والاستثمار الأمثل للثروة النفطية.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني تبادل مع نائب رئيس شركة شيفرون الأمريكية للطاقة جو كوك وجهات النظر بشأن أفضل الخطوات لإزالة العقبات وتكييف العقود لتتناسب مع مستهدفات التنمية التي تتبناها الحكومة لتعظيم عوائد الانتاج النفطي وتوسعة قدرات التصفية والتكرير.

كما شهد اللقاء التباحث في عمل الشركة وفرص التعاون المتاحة في قطاعات النفط والطاقة، مع وزارة النفط، وسبل تعزيز الاستثمارات وتهيئة البيئة الجاذبة.