قال عبدالله فارح، عضو البرلمان الصومالي، إن بلاده تخوض حربًا مصيرية ضد التنظيمات الإرهابية، سواء تنظيم «داعش» أو حركة «الشباب»، واصفًا إياهم بـ«خوارج هذا العصر».

وأوضح خلال استضافته مع الإعلامي همام مجاهد، في برنامج «منتصف النهار»، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك ضغطًا عسكريًا متواصلًا لمحاصرة هذه الجماعات والقضاء على خطرها.

وأكد أن الجيش الصومالي نجح خلال الفترة الماضية في تحرير مساحات واسعة من الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرتهم.

وأشار فارح إلى أن العمليات الأخيرة شهدت استهداف عدد من القيادات الرئيسية في حركة الشباب، من بينهم مسؤول بارز عن التفجيرات التي كانت تستهدف المدنيين في العاصمة مقديشو ومناطق أخرى من البلاد.

ولفت إلى أن ضرب القيادات والكادر التنظيمي للحركة يُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية محاصرة الإرهاب وتحرير الأرض.

وأكد عضو البرلمان الصومالي أن الجيش يحقق تقدمًا ملموسًا على الأرض، مدعومًا بارتفاع الروح المعنوية لدى القوات، في إطار خطة تستهدف تطهير جميع الحواضر والمدن والقرى من العناصر الإرهابية، وصولًا إلى تحرير كامل الأراضي الصومالية من سيطرتهم.