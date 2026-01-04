 وزير الخارجية يؤكد لنائب الرئيس الفلسطيني أهمية الانتقال للمرحلة الثانية من خطة غزة - بوابة الشروق
الأحد 4 يناير 2026 6:54 م القاهرة
وزير الخارجية يؤكد لنائب الرئيس الفلسطيني أهمية الانتقال للمرحلة الثانية من خطة غزة

هايدي صبري
نشر في: الأحد 4 يناير 2026 - 6:50 م | آخر تحديث: الأحد 4 يناير 2026 - 6:50 م

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدا فلسطينيا برئاسة حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين، اليوم الأحد، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد وزير الخارجية، ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية الانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومواصلة الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية.

كما تناولت المباحثات تهيئة الظروف الملائمة للتقدم نحو تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، بما يدعم مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

