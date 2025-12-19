ميرسك تعلن عبور سفينة من أسطولها قناة السويس لأول مرة منذ عامين

أعلنت شركة ميرسك، عملاقة الشحن الدنماركية، اليوم الجمعة، عبور أول سفينة تابعة لها مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر وفي طريقها إلى قناة السويس لأول مرة منذ نحو عامين، رغم عدم وجود خطط لدى الشركة حاليا لإعادة فتح المسار الملاحي بشكل كامل، بحسب وكالة رويترز.

وبدأت "ميرسك" في تحويل مسار السفن من خليج عدن والبحر الأحمر للمرور عبر رأس الرجاء الصالح في يناير 2024، بعد مهاجمة جماعة الحوثي في اليمن السفن في المنطقة تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.

وأوضحت الشركة في بيانها اليوم، أن سفينة "ميرسك سيباروك" التابعة لها أنجزت عملية العبور يومي الخميس والجمعة، وفقاً للوكالة.

وقالت الشركة في البيان: "بينما يُمثل ذلك تطورا لافت، فهذا لا يعني أننا وصلنا مرحلة ندرس فيها إجراء تغيير واسع النطاق في شبكة المسارات من الشرق إلى الغرب، والعودة إلى ممر قناة السويس الملاحي".

ورغم ذلك، لفتت "ميرسك" إلى أنها كانت تدرس مواصلة "النهج التدريجي" تُجاه استئناف المرور عبر البحر الأحمر، مشيرةً إلى عدم وجود رحلات إضافية مخطط لها عبر هذا المسار، بحسب الوكالة.

وفي وقت سابق قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن شركة ميرسك العالمية من المقرر أن تبدأ عودتها تدريجيًا في ديسمبر الجاري كمرحلة اختبار، بينما عادت بقوة سفن شركة CMA، مع استهداف مرور نحو 76 سفينة عبر باب المندب من ديسمبر الجاري وحتى أغسطس المقبل.

وبحسب ربيع ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.5% منذ بداية يوليو الماضي وحتى مطلع ديسمبر الحالي على أساس سنوي، لتبلغ 1.97 مليار دولار.

وزاد عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال الفترة ذاتها 5.2% ليسجل 5874 سفينة.

كما ارتفعت حمولات السفن العابرة بنسبة 14.4%، لتبلغ 247.2 مليون طن، فيما تستهدف الهيئة زيادة إيراداتها إلى 10 مليارات دولار في 2027-2028.

وتوقع ربيع زيادة إيرادات القناة إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2026-2027.