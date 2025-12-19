عامل يتخلص من حياته لرفض والده زواجه من فتاة بمنطقة الهرم في الجيزة

أقدم عامل دليفري على التخلص من حياته شنقا لمروره بحالة نفسية سيئة لرفض والده زواجه من إحدى الفتيات على علاقه عاطفية بها بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد تخلص عامل من حياته بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تخلص عامل دليفري من حياته، كان يبلغ من العمر 18 سنة، بعد أن ربط حبل بسقف غرفته لمروره بأزمة نفسية سيئة، لرفض والده زواجه من إحدى الفتيات على علاقة عاطفية بها، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشكلات نفسية أو رغبة في الانتحار، وأبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 0220816831_ 08008880700 ، طول اليوم.