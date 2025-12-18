مروة عبد المنعم تعرب عن حزنها لابتعادها عن الوسط الفني: «إحنا جيل اتردم عليه»

قالت الفنانة مروة عبد المنعم إنها لجأت إلى استخدام منصة «تيك توك» لفترة من الوقت من أجل الإنفاق على نفسها، مؤكدة أنها لا تهاجم أو تعيب على الفنانين الذين يظهرون عبر المنصة، لكنها قررت التوقف عن استخدامها لأنها لم تشعر بأنها مناسبة لها.

وأضافت «عبد المنعم» خلال لقاء عبر برنامج «الستات» على قناة النهار، أمس الأربعاء، أن «تيك توك» قد يكون مفيدًا للبعض، خاصة لمن يستطيع التحكم في نفسه، مشيرة إلى أنها قدمت من خلال البث المباشر بعض الحلقات المهمة التي كانت ذات قيمة.

وتابعت أنها تواصلت مع عدد من المخرجين الذين تعرفهم، إلا أن ذلك لم يسفر عن فرص عمل جديدة، لأنها وجدتهم أيضًا لا يعملون، مؤكدة على أنها تتمسك بالفن من أجل الفن، وليس من أجل العائد المادي فقط.

وعبّرت الفنانة عن حزنها لابتعادها عن الوسط الفني، قائلة إنها تساءلت كثيرًا عمّا إذا كانت مقصرة أم لا، لكنها خلصت في النهاية إلى أن جيلها الفني قد تم تجاوزه، قائلة: «بعد تفكير حسيت إن إحنا جيل اتردم عليه».

وتساءلت عن غياب عدد من فناني جيلها عن الساحة الفنية، قائلة: «أين مروة عبد المنعم وأين هبة توفيق، وحسام فارس، وتامر يسري، وخالد محمود، ووائل علي، وأحمد سعيد عبد الغني، وسهام جلال؟».