القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال في الطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على ماجدة الحشاش والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، التي قُتلت على يد زوجها القاضي السابق بمجلس الدولة أيمن حجاج وصديقه المقاول، على خلفية تصريحات منسوبة إليها بشأن حيازة سلاح ناري وتهديدها باستخدامه.

كانت والدة الإعلامية صرحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالأصول" على قناة الشمس 2، والتي ادعت خلالها حيازتها سلاحًا ناريًا مرخصًا منذ نحو 18 عامًا، ملوحة باستخدامه ضد إبراهيم طنطاوي، المحامي الخاص بالمتهم حسين الغربلي، وصديقة نجلتها علياء سلامة.

وتم ضبط المتهمة بعد أن توصلت التحريات إلى أنها صادر ضدها حكمين في قضيتين إيصال أمانة، وألقى رجال المباحث القبض عليها بمنطقة الطالبية، كما تبين من خلال الفحص أنها سابق اتهامها في 5 قضايا، وعدم حيازتها سلاحا ناريا مرخصا كما ادعت سابقا خلال تصريحات لها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.