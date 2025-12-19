باكستان تتهم الهند باستخدام المياه كسلاح وتهديد الاستقرار في المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهم نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار الهند، اليوم الجمعة، بـ"استخدام المياه كسلاح" عن طريق إطلاق المياه من السدود الهندية بدون تحذير.

وقال دار إن هذه الخطوة تشكل انتهاكا لمعاهدة تقاسم المياه التي تمت بوساطة البنك الدولي، وإنها تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وجاءت تصريحات دار بعد يوم مما ذكرته وزارة الخارجية الباكستانية، حيث أفادت بأنها كتبت إلى نيودلهي تطلب توضيحا بشأن ما وصفته بإطلاق المياه بشكل غير منتظم من نهر شيناب.

وقال دار إن نيودلهي تتلاعب بتدفق المياه عند مرحلة مهمة في دورة الزراعة الباكستانية، مما يهدد سبل الرزق والأمن الاقتصادي والغذائي في البلاد. وتابع بالقول إن أحدث إطلاق غير منتظم للمياه من نهر شيناب تم الأسبوع الجاري.

وأضاف: "مثل هذه التصرفات غير القانونية وغير المسوؤلة قد تؤدي إلى أزمة إنسانية في باكستان".

ولدى باكستان والهند تاريخ طويل من العلاقات السيئة وخاضا اثنين من حروبهما الثلاثة منذ الحصول على الاستقلال من الحكم الاستعماري البريطاني في 1947.

ولم يصدر تعليق من نيودلهي، على الفور.