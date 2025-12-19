بوتين لزيلينسكي: ما دمت على عتبة الباب لماذا لا تدخل؟ الرئيس الروسي يسخر من نظيره الأوكراني

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على فيديو لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي زعم فيه وجوده عند مدخل مدينة كوبيانسك التي حررها الجيش الروسي بمقاطعة خاركوف، قائلًا: "ما دمت على عتبة الباب، فلماذا لم تدخل؟".

وأضاف بوتين، في حديث مباشر مع المواطنين اليوم الجمعة: "لا أتابع فيديوهات زيلينسكي، لكن بدون سخرية هو ممثل جيد. وإذا كانت كوبيانسك تحت سيطرة القوات الأوكرانية، فلماذا لا يدخل إلى المدينة ويصور الفيديو هناك؟"، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وتابع بوتين ساخرا: "اللوحة التي صور زيلينسكي مقطع الفيديو بمحاذاتها على بعد حوالي كيلومتر واحد عن المدينة. ما دمت على عتبة الباب، فلماذا لم تدخل؟".

وكان فلاديمير زيلينسكي قد صور قبل أيام فيديو زعم فيه أنه في مدينة كوبيانسك، وأن المدينة لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وصرح زيلينسكي في وقت لاحق بأنه توجه إلى كوبيانسك شخصيا ليثبت أن "المدينة تحت سيطرة قواته وأن روسيا تكذب وبوتين يكذب".

هذا وعقد بوتين، اليوم الجمعة، مؤتمره الصحفي السنوي بمناسبة نهاية العام، والذي عرض فيه آراءه بشأن الشؤون المحلية والعالمية.

ويعقد المؤتمر الصحفي السنوي الذي يتم بثه على الهواء مباشرة بالتزامن مع برنامج اتصالات على مستوى البلاد يتيح للروس بمختلف أنحاء البلاد فرصة طرح أسئلة على بوتين، الذي يقود البلاد منذ 25 عاما.

وأكد بوتين أن قواته في أوكرانيا تتقدّم على طول الجبهة، مشيدا بالمكاسب التي حققها الجيش الروسي مؤخرا. وقال إن "قواتنا تتقدم على طول خط التماس بأكمله.. العدو يتراجع في كل الاتجاهات".

وتابع: "تكمن مشكلة العدو في أنه، نتيجة للعمليات النشطة والفعالة لقواتنا، تكبد العدو خسائر فادحة في احتياطياته الاستراتيجية. لم يتبق منها شيء تقريبا. وهذا عنصر بالغ الأهمية، آمل أن يشجع النظام الأوكراني على حل جميع القضايا الخلافية وإنهاء هذا الصراع سلميا".