فولهام يفوز على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

انتزع فولهام ثلاث نقاط بشق الأنفس بالفوز بهدف دون رد على ضيفه نوتنجهام فورست في ختام منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الإثنين.

وسجل راؤول خيمينيز هدف فولهام في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع في الشوط الأول، وذلك من ركلة جزاء.

ورفع فريق فولهام بذلك الفوز رصيده إلى 23 نقطة ليقفز للمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

ويخرج فولهام لمواجهة خارج أرضه في الجولة القادمة أمام فريق وست هام يونايتد بديربي لندن الذي سيقام يوم السبت المقبل.

أما نوتنجهام فورست فيخوض اختبارًا صعبًا على أرضه في نفس اليوم عندما يستقبل فريق مانشستر سيتي.