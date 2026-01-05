يحيى الفخراني في تكريمه من المسرح القومي: «الملك لير» بدونكم لن يتواجد

كرم المسرح القومي، في ليلة استثنائية مساء أمس الأحد، الفنان يحيى الفخراني؛ بمناسبة 100 ليلة من العرض المسرحي "الملك لير" إخراج شادي سرور.

وقال مدير المسرح القومي الفنان أيمن الشيوي: "نحن نكرم فريق العرض كله في شخص أيقونة المسرح المصري والعربي الدكتور يحيى الفخراني".

وسلم الشيوي درع التكريم للفنان يحيى الفخراني، والذي عبر عن سعادته بالتكريم وشكر كل العاملين بالمسرح القومي وفريق العمل.

وقال الفخراني: "أشكركم جميعا على أنني متواجد معكم في هذا العرض، الذي بدونكم لن يتواجد".

وحرص الجمهور المتواجد، والذي امتلأ به المسرح، على مشاركة الفخراني وفريق عمل العرض لحظة الاحتفال.

كان مدير فرقة المسرح القومي قد صرح لـ"الشروق" بأن عرض الملك لير حقق إيرادات بلغت 3 ملايين جنيه مصري خلال 100 ليلة عرض، وهو رقم غير مسبوق في إيرادات مسرح الدولة، حيث انطلق العرض في 8 يوليو 2025.

يأتي الاحتفال تتويجا للنجاح الجماهيري والنقدي الكبير الذي حققه العرض منذ انطلاقه، بطولة الفنان يحيى الفخراني، ومن إخراج شادي سرور، في واحدة من أبرز التجارب المسرحية التي أعادت تقديم النص الشكسبيري الخالد برؤية فنية معاصرة.

مسرحية "الملك لير" يشارك في بطولتها إلى جانب الفنان يحيى الفخراني عدد من الفنانين، منهم: طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبدالله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن، مكياج إسلام عباس، واستعراضات ضياء شفيق، وموسيقى أحمد الناصر، وإضاءة محمود الحسيني كاجو، وملابس علا علي، وديكور حمدي عطية، ترجمة فاطمة موسى، وإخراج شادي سرور.

وتُعد هذه النسخة من "الملك لير" هي عودة للفنان يحيى الفخراني على خشبة المسرح من جديد؛ حيث تم تقديم هذا العرض مرتين من قبل.

وقدم الفخراني "الملك لير" 3 مرات على خشبة المسرح، بدأها عام 2001 على خشبة المسرح القومي، من إخراج أحمد عبدالحليم، وأخرجها للتليفزيون جمال عبدالحميد، وشارك في بطولة العرض إلى جانب الفخراني، أشرف عبدالغفور وأحمد عبدالحليم وسوسن بدر وأحمد سلامة وريهام عبدالغفور وفاروق عطية ونرمين كمال وسلوى محمد علي وعهدي صادق ورشدي الشامي.

ثم قدمها الفخراني للمرة الثانية على مسرح كايرو شو في التجمع الخامس عام 2019، بمشاركة أحمد فؤاد سليم، ورانيا فريد شوقي، وريهام عبدالغفور، وهبة مجدي، ومجدي كامل، ونضال الشافعي، وأحمد عزمي، وأحمد فهيم وأيمن الشيوي، وناصرسيف، وحمادة شوشة، إخراج تامر كرم.

أما هذه النسخة المستمرة على خشبة المسرح القومي فهي من إخراج شادي سرور، والذي يقدم العمل برؤية مختلفة وبتقنيات بصرية مختلفة.