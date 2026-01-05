زيلينسكي يعين نائبة سابقة لرئيس الوزراء الكندي مستشارة اقتصادية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه عين كريستيا فريلاند النائبة السابقة لرئيس الوزراء الكندي مستشارة له في مجال التنمية الاقتصادية، وأشاد بخبرتها في جذب الاستثمارات.

وكتب زيلينسكي في منشورعلى منصة إكس: "في الوقت الحالي، تحتاج أوكرانيا إلى تعزيز قدرتها الداخلية على الصمود، سواء من أجل تعافي أوكرانيا إذا حققت الدبلوماسية نتائج بأسرع ما يمكن، أو لتعزيز دفاعنا إذا استغرق الأمر وقتا أطول لإنهاء هذه الحرب بسبب التأخير من جانب شركائنا"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

من جهة أخرى، قال زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى أنظمة دفاع جوي وتمويل لإنتاج طائرات اعتراضية بدون طيار، ومعدات لقطاع الطاقة بشكل يومي.

وأضاف زيلينسكي في منشور عبر تطبيق تليجرام : "من الأهمية بمكان ألا ينسى شركاؤنا أبدا: الدفاع الجوي ضروري يوميا وتمويل إنتاج الطائرات المسيرة الاعتراضية ضروري يوميا والمعدات اللازمة لقطاع الطاقة ضرورية يوميا".

وأضاف: "سنعمل هذا الأسبوع مع شركائنا الأوروبيين والأمريكيين لضمان حصول أوكرانيا على المساعدة التي تحتاجها.. وأنا ممتن لكل من يدعم دولتنا وشعبنا".