اتحاد منتجي الدواجن: التصدير ليس له علاقة بارتفاع الأسعار حاليا

• محمود العناني: نواجه ارتفاع في حجم الطلب بنسبة أكبر من 10% خلال يناير الجاري





قال محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن تصدير السلعة الاستراتيجية ليس له أي علاقة بارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية حاليا، موضحا أنه لم يتم تصدير أي شُحنة من الدواجن المذبوحة حتى الآن.

وأضاف العناني، خلال تصريحاته لـ«الشروق»، أن مصر صدرت كميات محدودة جدا من البيض المخصّب، فقط، خلال 2025، مشيرا إلى أن الكميات المُصدرة كانت فائضة عن احتياجات السوق المحلية.

وقفزت أسعار الدواجن البيضاء، بالسوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بنسبة 34%، مسجلة 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، مقارنة بـ56 جنيها في نهاية ديسمبر الماضي.

ووصل سعر التجزئة للدواجن خلال تعاملات اليوم، الإثنين، إلى 85 جنيها للكيلو، بدلا من 66 جنيها الأسبوع الماضي، فيما وصل سعر "البانيه" إلى 195 جنيها للكيلو.

وأرجع العناني ارتفاع أسعار الدواجن خلال الأسبوع الجاري إلى آليات العرض والطلب، مشيرا إلى أن هناك زيادة في حجم الطلب على السلعة الحيّة بنسبة تجاوزت الـ10% خلال يناير الجاري، مقارنة بالشهر الماضي، بسبب موسم أعياد المسيحيين.

وأشار إلى أن الدواجن تُعد حاليا أرخص نوع بروتين في السوق المحلية، وهو ما ساهم في زيادة حجم الطلب عليها، متابعا: «كيلو الجبنة يساوي 3 دجاجات».

وكانت الحكومة قد سمحت لمنتجي الدواجن، في أكتوبر الماضي، بتصدير السلعة الاستراتيجية، وذلك بعد انخفاض أسعارها إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج بنسبة تجاوزت الـ17%، نتيجة ارتفاع المعروض، وانخفاض حجم الطلب، وفق تصريحات سابقة لعدد من العاملين بالقطاع لـ«الشروق».

وأوضح العناني أن المنتجين مازالوا في مرحلة التنسيق مع الجهات البيطرية في الدول المجاورة، ولم يتم تصدير أي شحنة حتى الآن، باستثناء شحنات محدودة من البيض المخصب فقط.

ويرى العناني أن أسعار الدواجن لم ترتفع، ولكنها عادت إلى مستوياتها العادلة فقط، متابعا: «المنتجون يتعرضون لخسائر مالية فادحة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تدني الأسعار».

ويرى العناني أن أسعار الدواجن قد تشهد ارتفاعات محدودة جدا خلال شهر رمضان تزامنا مع الزيادة المتوقعة في حجم الطلب، متوقعا أن يتراوح متوسط سعر الكيلو بين 74 و77 جنيها، بالمزرعة، بينما يصل إلى المستهلك النهائي بين 84 و88 جنيها.

ووصلت أسعار الدواجن في رمضان 2025، إلى مستويات قياسية، بلغت 120 جنيها للكيلو، وسط ارتفاع كبير في حجم الطلب، وتراجع المعروض، ولكن رئيس اتحاد منتجي الدواجن يؤكد على عدم عودة هذه المستويات مرة أخرى خلال العام الجاري، بسبب تحسن معدلات الإنتاج.