يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان سامح حسين، في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" المذاع في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، على شاشة قناة "الحياة".

ويكشف سامح، خلال الحلقة، العديد من الأسرار والكواليس حول مسيرته الفنية، خاصةً حلقات وبرنامج "قطايف"، الذي حقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان الماضي، كما يتحدث عن مدى إمكانية تقديم جزء ثانٍ من البرنامج في عام 2026.

ويتحدث سامح كذلك عن سر غيابه عن المشاركة في مسلسلات رمضان، كاشفا أنه ما زال يحتفظ بصورة مسلسل "راجل وست ستات" وشخصيته فيه، والتي كانت تجربة مضيئة في مسيرته الفنية، ويؤكد أنه حريص على تقديم أعمال وبرامج يكون لها رسالة.

ويتطرق الحديث أيضا إلى أمنيته في بداية حياته، وكيف كان يحلم بأن يكون لاعب كرة قدم، كما يتحدث عن حياته الخاصة وزواجه وأسرته وبناته، وأن نجاح العلاقة الزوجية يعود إلى الصدق، وأن زوجته تقف بجواره وتدعمه.

ويشير خلال الحلقة إلى أنه يعشق المسرح ويتمنى العودة إليه مجددا، كما يعشق السفر ويتمنى أن تتاح له فرصة لأداء فريضة الحج.