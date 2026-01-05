قالت الفنانة لبلبة إنها انجذبت إلى الدور بسبب تناوله حياة طبقة شديدة الثراء لم تعد موجودة، حيث توافق الشخصية على زواج ابنتها من شخص ينتمي إلى طبقة مختلفة، في محاولة لإنقاذ العائلة بعد تراجع أوضاعها المادية.

وأوضحت، خلال العرض الخاص لفيلم «جوازة ولا جنازة»، أنها لا تُجسِّد دور الحماة، بل تؤدي شخصية أم العروس التي تعيش صراعًا داخليًا، وتشعر وكأنها تبيع ابنتها من أجل المال، مؤكدة أن الشخصية جادة تمامًا ولا تتضمن أي مساحات كوميدية.

وتطرقت لبلبة إلى كواليس التصوير، مشيرة إلى صعوبة أحد المشاهد التي قدمتها داخل ثلاجة لحوم، خاصة أنها شخصية نباتية.

وفيلم «جوازة ولا جنازة» من بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، والنجمة لبلبة، والفنان اللبناني عادل كرم، وانتصار، ومحمود البزاوي، وأمير صلاح الدين، ودنيا ماهر، إلى جانب عدد من النجوم، ومن إخراج أميرة دياب. الفيلم من إشراف إنتاج عمر عبد الخالق، ومدير التصوير محمد مختار، والمونتاج كمال الملاخ، والموسيقى التصويرية سيف الدين هلال، وتصميم الأزياء (ستايلست) ريما قطب، والديكور أحمد زهران، وإنتاج اتحاد الفنانين للسينما.