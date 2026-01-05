قال الفنان شريف سلامة إن ما جذبه إلى قصة الفيلم هو اختلاف شخصية «حسن الدباح» تمامًا عن كل ما قدمه سابقًا، مؤكدًا أنه تعمّق في تفاصيل الشخصية وعالمها دون الاعتماد على وجود نموذج مشابه لها في ذهنه من الواقع. وأوضح أن السينما يجب أن تعكس الحياة وتنوّع البشر، وأن الفنان لا ينبغي أن يُحصر في لون فني واحد، رغم قرب الأعمال اللايت كوميدي إلى قلبه.

وأشاد شريف بالتعاون مع المخرجة أميرة دياب، واصفًا إياها بالواعية والمتعاونة، كما أكد ارتياحه للعمل مجددًا مع نيللي كريم، مشيرًا إلى أن اختلاف الشخصيات التي يقدمانها معًا هو سر التقارب والتفاهم بينهما في العمل. وعن التصوير في الصحراء، أوضح أن الأجواء كانت مريحة بفضل تعاون فريق العمل ودعم الإنتاج، مؤكدًا أن المصداقية أهم لديه من صعوبة المشاهد.

فيلم «جوازة ولا جنازة» من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، النجمة لبلبة، الفنان اللبناني عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، وغيرهم من النجوم. الفيلم من إخراج أميرة دياب، وإشراف على الإنتاج عمر عبد الخالق، مدير التصوير محمد مختار، مونتاج كمال الملاخ، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ستايليست ريما قطب، وديكور أحمد زهران، ومن إنتاج اتحاد الفنانين للسينما.