رئيس وزراء المجر: تدخل أمريكا في فنزويلا مفيد لأسواق الطاقة

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، إن أحدث التطورات في فنزويلا من شأنها أن تفضي إلى وضع أكثر ملاءمة في أسواق الطاقة العالمية.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف أوربان، أن فنزويلا والولايات المتحدة معا ربما تسيطران على 40 إلى 50 بالمئة من مخزونات النفط العالمية، مما قد يؤثر بشكل كبير على الأسعار العالمية.

وانخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعدما محت وفرة الإمدادات العالمية أثر المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب احتجاز الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد عملية عسكرية في بلاده مطلع الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 60.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 56.79 دولار للبرميل.

وشهد الخامان الرئيسيان تقلبات في التعاملات الآسيوية المبكرة مع تقييم المستثمرين للاضطرابات السياسية في فنزويلا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتأثير ذلك على إمدادات النفط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن ستسيطر على الدولة المنتجة للنفط، وأشار إلى أن العقوبات والقيود الأمريكية التي تستهدف النفط الفنزويلي لا تزال سارية بالكامل رغم نقل مادورو لنيويورك واحتجازه هناك.

وفي سوق عالمية تتسم بوفرة المعروض من النفط، توقع المحللون أن أي اضطراب إضافي لصادرات فنزويلا لن يكون له تأثير فوري يذكر على الأسعار.

وقال كازوهيكو فوجي، الباحث في معهد البحوث الاقتصادية والتجارية والصناعية الياباني، إن الضربات الأمريكية على فنزويلا لم تضر بصناعة النفط في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وأضاف: «حتى لو تعطلت الصادرات الفنزويلية مؤقتا، فإن أكثر من 80 بالمئة متجهة إلى الصين التي راكمت احتياطيات وفيرة، ومن غير المرجح أن يؤدي البحث عن مصادر بديلة إلى ضغط على السوق».