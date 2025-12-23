 45 يوما داخل معدتها.. كيف أنقذ أطباء كفر الشيخ مريضة ابتلعت 34 مسمارا؟ - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:13 ص القاهرة
45 يوما داخل معدتها.. كيف أنقذ أطباء كفر الشيخ مريضة ابتلعت 34 مسمارا؟


نشر في: الإثنين 22 ديسمبر 2025 - 11:44 م | آخر تحديث: الإثنين 22 ديسمبر 2025 - 11:44 م

قال الدكتور مازن درويش رئيس وحدة المناظير وأمراض الجهاز الهضمي بمستشفى كفر الشيخ العام، إنّ الفريق الطبي بالمستشفى نجح في إجراء تدخل طبي نادر تمثل في استخراج 34 مسمارًا من معدة مريضة، ظلت داخل جهازها الهضمي لمدة قاربت 45 يومًا، دون الحاجة إلى أي تدخل جراحي.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحالة تُعد من أغرب وأندر الحالات التي تعامل معها طبيًا، مشيرًا إلى أن المريضة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن ونزيف دموي في البراز، ما استدعى فحوصات عاجلة.

وأوضح أن الفحوصات الأولية، شملت السونار والأشعة السينية، كشفت عن وجود كتلة معدنية داخل البطن، قبل أن تؤكد الأشعة المقطعية وجود عدد كبير من المسامير داخل تجويف المعدة.

ولفت إلى أن الفريق الطبي كان مستعدًا للتدخل الجراحي في أي لحظة، إلا أنه تقرر البدء بمحاولة الاستخراج باستخدام منظار المعدة، وهي خطوة دقيقة استغرقت قرابة ساعتين تحت التخدير الكلي، وتم خلالها استخراج جميع المسامير بنجاح.

