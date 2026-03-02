الدفاعات الجوية الكويتية تسقط 3 طائرات حربية أمريكية «عن طريق الخطأ»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إن الدفاعات الجوية الكويتية أسقطت 3 طائرات حربية أمريكية «عن طريق الخطأ» خلال عمليات قتال نشطة.

وأشارت في بيان عبر موقعها الرسمية، اليوم الاثنين، إلى سقوط 3 طائرات مقاتلة أمريكية من طراز «إف-15 إي سترايك» إيجل، كانت تُحلّق فوق الكويت نتيجةً لحادث «نيران صديقة».

ووضحت أن الدفاعات الجوية الكويتية أسقطت الطائرات الثلاثة «عن طريق الخطأ»، خلال معركة جوية نشطة، تضمنت هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وأكدت أن «جميع أفراد أطقم الطائرات هبطوا بالمظلات بسلام، وحالتهم مستقرة»، معربة عن امتنانها لجهود قوات الدفاع الكويتية ودعمها في هذه العملية الجارية.

ولفتت إلى أن التحقيق جارٍ في سبب الحادث، متعهدة بنشر معلومات إضافية حال توفرها.

وفي وقت سابق، قالت القوات المسلحة الإيرانية إن وحدات الصواريخ التابعة للجيش استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة بهجمات صاروخية، صباح اليوم الاثنين.

وأشارت في بيان، إلى أن وحدات الصواريخ التابعة للقوات البرية والبحرية استهدفت مناطق مختلفة قاعدة علي السالم الجوية الأمريكية في الكويت، وسفنًا معادية في شمال المحيط الهندي «بهجمات صاروخية» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بإطلاق 15 صاروخ كروز.

من جانبه، صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية بسقوط في عدد من الطائرات الحربية الأمريكية صباح اليوم، مؤكداً نجاة أطقمها بالكامل.

وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة.

وأضاف الناطق الرسمي أنه جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية الصديقة بشأن ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة.

وأكد أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.