المفوضية الأوروبية: الحل الوحيد لأزمة إيران هو الدبلوماسي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، إن الحل الدائم الوحيد لأزمة إيران هو الحل الدبلوماسي.

وأضافت للصحفيين في بروكسل ان "هذا يعني انتقالا يمكن تصديقه بإيران، ووقفا نهائيا لبرنامجيها النووي والباليستي، وإنهاء للأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، يوم السبت، أعنف الهجمات على إيران منذ عقود، مما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، وإغراق سفن حربية إيرانية، وضرب أكثر من 1000 هدف حتى الآن.

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الإثنين، إن إيران "لن تتفاوض مع الولايات المتحدة".

ونفى لاريجاني في منشور على منصة "إكس" التقارير التي تفيد بأن مسئولين إيرانيين سعوا إلى بدء محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نهاية الأسبوع.