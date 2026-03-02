السعودية تعلن اعتراض وتدمير 5 مسيرات معادية بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي، اعتراض وتدمير 5 مسيّرات معادية بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، بأن السعودية اعترضت صواريخ إيرانية استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية قرب الرياض.

والجمعة، أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية تزايد عدد طائرات الدعم العسكري، ومنها طائرات التزود بالوقود، على مدى أربعة أيام في القاعدة الجوية التي يستخدمها الجيش الأمريكي، وذلك في الوقت الذي تعزز فيه واشنطن قواتها في المنطقة وسط توتر العلاقات مع إيران.

وأظهرت صورة عالية الدقة التقطتها أقمار صناعية في 21 فبراير، ما لا يقل عن 43 طائرة في قاعدة الأمير سلطان الجوية السعودية التي تستضيف قوات أمريكية منذ عشرات السنين، مقارنة مع 27 طائرة شوهدت في صورة التقطت في 17 فبراير.

وانخفض العدد إلى 38 طائرة في صورة التقطت في 25 فبراير.

وقال وليام جودهيند، محلل الصور لدى شركة كونتستد جراوند، لـ«رويترز» إن الطائرات التي ظهرت في الصورة الملتقطة في 21 فبراير، شملت 13 طائرة من طراز بوينج كيه.سي-135 ستراتوتانكر، وست طائرات بوينج إي-3 سينتري، وذلك ضمن 29 طائرة كبيرة ذات أجنحة مائلة كانت متوقفة في القاعدة.

وأظهر إحصاء أجرته «رويترز» وجود 11 طائرة كبيرة ذات أجنحة مائلة في الصورة ذات الدقة المتوسطة التي التقطت في 17 فبراير.