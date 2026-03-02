دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية، اليوم الاثنين، بسماع دوي عدة انفجارات في مناطق بوسط العاصمة طهران.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الغارة استهدفت مكاناً قريباً من ساحة الثورة، حيث يتجمع متظاهرون في وقفة منددة بالعدوان».

وأشارت إلى أن «الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى للعدوان في سماء مركز طهران».

وقبل قليل، قال الحرس الثوري الإيراني إنه شن ضربة عسكرية اليوم الاثنين، استهدفت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار في بيان، إلى أن مكتب نتنياهو وموقع قائد القوات الجوية الإسرائيلية تعرضا لهجوم وضربة شديدة من قبل القوات المسلحة الإيرانية، ضمن الموجة العاشرة من الهجمات الصاروخية.

وأوضح أن الهجمات بصواريخ «خيبر» كانت مفاجئة، قائلًا إن الغموض يكتنف مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وذكر أن الموجة العاشرة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة تركزت على مقر الحكومة الإسرائيلية، لافتًا إلى «الإعلان عن نتائج هذه الهجمات ومعلومات إضافية لاحقا».

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 200 موقع في إسرائيل.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، انطلقت صفارات الإنذار في وسط القدس وشارون والسامرة ولخيش بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.

ونفى الموقع العبري ورود أي تقارير عن وقوع إصابات جراء القصف الأخير الذي شنته إيران.

فيما سُمع دوي انفجارات ضخمة في مدينة القدس المحتلة، وسط اعتراض لعدد من الصواريخ فوق القدس ووسط إسرائيل.