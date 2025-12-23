مصر تحذر في مجلس الأمن من انتهاك الخطوط الحمراء الواردة في بيان الرئاسة بشأن السودان

حذر السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، من «انتهاك الخطوط الحمراء» التي تضمنها بيان رئاسة الجمهورية المصرية الصادر في 18 ديسمبر الجاري، وفي مقدمتها، الحفاظ على وحدة أراضي السودان، وحماية سلامته الإقليمية، واحترام سيادته، والرفض القاطع لأي محاولات لتقسيمه، أو الإخلال بوحدته والعبث بمقدراته، مشددا أنها تمس مباشرة بمقتضيات الأمن القومي المصري، الذي يرتبط ارتباطا مباشرًا بالأمن القومي السوداني.

وأكد خلال كلمة مصر بمجلس الأمن الدولي، دعم مصر الكامل للمؤسسات الوطنية السودانية، والرفض القاطع لإنشاء أية كيانات موازية أو الاعتراف بها، باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه.

وقال إن مصر تواصل جهودها في تقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأشقاء، مشيرا إلى مبادرة مصر منذ اندلاع الأزمة باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين في وطنهم مصر.

وأشار إلى استمرار الحكومة المصرية في تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة والمستلزمات الطبية، لافتا إلى إرسال قافلة طبية مصرية تضم خيرة أطباء مصر على الأراضي السودانية حاليًا لتقديم العلاج وإجراء الجراحات اللازمة، بالتزامن مع إرسال أطنان من الأدوية والمعدات الطبية.

وشدد أن الوضع في السودان «لا يجب أن يكون مجالا للتنافس أو ساحة للتناحر»، داعيا إلى ضرورة التعاون المخلص والشفاف للتوصل في أسرع وقت إلى هدنة إنسانية، تسمح بنفاذ المساعدات وتمهد لمفاوضات وقف دائم لإطلاق النار، ومن ثم استئناف عملية سياسية.

وأكد تضامن مصر الكامل مع السودان لتجاوز الأزمة الراهنة، مشددا أن مصر ستواصل دعم الشعب السوداني «بكل قوة لتمكينه من استعادة حقه المشروع في حياة كريمة ودولة آمنة».