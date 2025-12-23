عبد الحكيم الواعر: نصف سكان الأرياف يعتمدون على الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر

قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، إن هناك دول في العالم لديها حضارات طويلة، قامت في الأساس على الزراعة وإدارة الموارد المائية، وتحديدًا في منطقتنا العربية، وإنه ربما تمثل الدول التي قامت حضاراتها على الأنهار بما يعرف بالزراعة المروية، تحديدا: "العراق وسوريا ومصر والسودان"، حيث تكونت فيها سلسلة من القدرة المحلية على النهوض بقطاع الزراعة كعنصر أساسي من عناصر الاقتصاد في الدولة، ليس فقط من خلال الإنتاج وزيادة دخل الدولة ولكن أيضا من خلال توفير فرص العمل.

وأضاف "الواعر" خلال لقاء على القناة الأولى، أمس الاثنين، قائلاً: "نحن لدينا عدد سكان حوالي 50% من الذين يسكنون الأرياف خارج المدن، وهم بالكامل يعتمدون على الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي الزراعة في هذه الدول وعلى رأسها مصر تمثل عصب أساسي لاقتصاديات الدولة، ومن هنا يأتي هذا الاهتمام المتزايد بهذا القطاع لتحسين أداءه".

وتابع أن هذه الخبرة الطويلة مكنت مصر من تأسيس مؤسسات قوية لتركيز هذه الخبرات والمعارف، وأن مصر لديها كليات زراعة متخصصة في الجامعات، وهذا أساس قوي يمكن الدولة لتصدير هذه المعرفة لدول أخرى، مضيفًا أن من هنا جاءت فكرة اعتماد مصر من المكتب الإقليمي لـ "الفاو" كمركز للتأهيل والتدريب ورفع القدرات بكثير من الدول التي لا تحظى بالفرصة من بناء الخبرات والقدرات.