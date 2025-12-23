إسبانيول يحقق انتصارا ثمينا أمام بلباو في الدوري الإسباني

سقط أثلتيك بلباو على ملعبه ووسط جماهيره بالهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام إسبانيول في ختام منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني، مساء الإثنين.
ولم يستغل الفريق الباسكي تقدمه بهدف أليكس بيرينجير في الدقيقة 38، فيما رد إسبانيول بهدفي كارلوس روميرو وبيري ميا في الدقيقتين 44 و52.
وحقق فريق إسبانيول فوزه الخامس تواليا والعاشر في مشواره بالدوري هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس.
أما أثلتيك بلباو فتلقى هزيمته الثانية تواليا والتاسعة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثامن.
وسيلعب بلباو في الجولة القادمة خارج أرضه أمام أوساسونا يوم السبت، بينما يستقبل إسبانيول جاره برشلونة حامل اللقب في الديربي، يوم السبت أيضا.