قال بشارة بحبح، الوسيط الأمريكي الفلسطيني ورئيس لجنة العرب الأمريكيين، إن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة، يواجه «عدة مشاكل»، مشيرا إلى صعوبة الدخول في المرحلة الثانية دون نشر قوة استقرار دولية، لا سيما أنها تمثل الضمانة الوحيدة لوقف «الخروقات الإسرائيلية اليومية».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «الجزيرة» أن المشكلة الأساسية تتمثل في رفض الاحتلال الإسرائيلي لمشاركة تركيا في قوة الاستقرار الدولية، بالتزامن مع تردد وترحيب بعض الدول في المشاركة.

ولفت إلى مناقشة رفض المشاركة التركية، خلال الاجتماع المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المقرر في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وشدد أن ميزان القوى في يد الرئيس الأمريكي، قائلا: «لا يوجد أقوى من الرئيس ترامب، والشخص الوحيد الذي يخشاه نتنياهو في العالم هو الرئيس ترامب... ويوم أن يقرر الرئيس ترامب فعل شيء، سيجبر نتنياهو على قبوله».

وأوضح أن العقبة الثانية، تتمثل في تمويل عملية إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن موافقة مصر وقطر والإمارات على الانضمام إلى مجلس السلام، يُفترض أن تصاحبها التزامات مادية، لا سيما من الدول العربية الثرية.

وأضاف أن دول السعودية والإمارات وقطر، «لن تمول أي شيء ستقوم إسرائيل بتدميره بعد عام أو 10 أعوام» بناء على تجاربها السابقة.

وأشار إلى أن الدول العربية «يريدون ضمان وجود مسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية»، قائلا: «أنا أتصور أن السعودية والإمارات وقطر، لن يقوموا بتمويل أي شيء، دون وجود مسار إقامة دولة فلسطينية».