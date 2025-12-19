زيلينسكي يشكر قادة أوروبا على الدعم المالي لكييف

شكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، المجلس الأوروبي على موافقته على تقديم دعم بقيمة 90 مليار يورو (105.46 مليار دولار) لكييف على مدى العامين المقبلين.

وكتب زيلينسكي، في منشور عبر تطبيق "تليجرام": "هذا دعم كبير يعزز حقا قدرتنا على الصمود"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال زيلينسكي "من المهم أن تظل الأصول الروسية مجمدة وأن تحصل أوكرانيا على ضمانة أمنية مالية للسنوات المقبلة".

وقرر قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تقديم الإقراض النقدي لتمويل دفاع أوكرانيا في مواجهة روسيا على مدى العامين المقبلين بدلا من استخدام الأصول الروسية المجمدة، متجاوزين بذلك انقسامات حول خطة غير مسبوقة لتمويل كييف بأموال سيادية روسية.

وجمّد الاتحاد الأوروبي الأصول المحلية للبنك المركزي الروسي في عام 2022 كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

وحتى الآن، يستخدم الاتحاد عائدات هذه الأصول - التي تتكون في معظمها من سندات - لتمويل جزء من دعمه لكييف.

لكن في الثالث من ديسمبر، كشفت المفوضية الأوروبية عن اقتراح يذهب إلى أبعد من ذلك، ويقضي باستخدام الجزء الأكبر من الأصول لتقديم قرض للدولة التي مزقتها الحرب.

وقد أشارت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى هذا المبلغ الأصلي، بالإضافة إلى الفوائد والإيرادات الأخرى المتأتية من الأصول، بوصفها "أرصدة نقدية"، حيث تتحول السندات إلى نقد عند استحقاقها.