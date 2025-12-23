ترامب: أشخاص التقوا بشكل بريء بإبستين قد تتشوه سمعتهم بسبب ملفات التحقيق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن أشخاصا "التقوا بشكل بريء" بجيفري إبستين في الماضي قد يتعرّضون لتشويه سمعتهم بسبب نشر ملفات التحقيق المتعلقة به.

وفي أول تعليقاته منذ بدأت وزارة العدل نشر الملفات، يوم الجمعة، قلّل ترامب أيضا من شأن الضجة المثارة حول إبستين معتبرا أنها تشتيت للانتباه عن إنجازات حزبه، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وصرّح ترامب، لصحفيين من منزله في مارالاجو، قائلا إن "كل هذا الأمر المتعلق بإبستين هو محاولة لصرف الانتباه عن النجاح الهائل الذي حققه الحزب الجمهوري".

وظهر الرئيس الأسبق بيل كلينتون في الدفعة الأولى من الصور من ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل وطُلب من ترامب التعليق على ذلك.

وفيما يتعلق بذلك، قال ترامب: "أنا أحب بيل كلينتون. لطالما كانت علاقتي جيدة مع بيل كلينتون. أكره رؤية نشر صور له"، مضيفا: "هناك صور لي أيضا. كان الجميع على علاقة ودية مع هذا الرجل (إبستين)".

وأشار ترامب إلى أن نشر صور كلينتون وآخرين "أمر فظيع" لكنه أضاف "بيل كلينتون رجل ناضج، يستطيع التعامل مع الأمر".

وتابع: "لكن قد تُكشف صور لأشخاص آخرين التقوا جيفري إبستين بشكل بريء قبل سنوات عدة، وهم مصرفيون ومحامون وغيرهم يحظون باحترام كبير".