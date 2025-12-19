5 قتلى في ضربات أمريكية على قاربين بالمحيط الهادئ: اشتباه في تورطهم بتهريب المخدرات

أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، مقتل 5 أشخاص يشتبه بتورطهم في تهريب المخدرات عقب استهدافه قاربين في المحيط الهادئ، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العملية العسكرية الأمريكية لمكافحة التهريب إلى نحو 104.

وتنفذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثل هذه الضربات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ منذ سبتمبر، لكنها لم تقدم أي دليل دامغ على تورط القوارب في التهريب، ما يثير الجدل بشأن شرعية العمليات، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية، في بيان، على منصة "إكس" أن الضربات الأخيرة استهدفت قاربين في المياه الدولية كانا "يشاركان في عمليات تهريب المخدرات"، مشيرة إلى أن 3 أشخاص قتلوا في القارب الأول وشخصين في الثاني.

وأسفرت الغارات حتى الآن عن مقتل 104 أشخاص، وفقا لإحصاءات وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات رسمية.

وأثار استخدام الجيش الأمريكي في حملة لمكافحة المخدرات تساؤلات بشأن ما إذا كان ترامب يحضر لشن هجوم بري ضد فنزويلا، وأيضا ما إذا كان ينبغي عليه في هذه الحالة طلب تفويض من الكونجرس.

ورفض مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروعي قرار ديمقراطيين يطالبان بوقف الضربات و"الأعمال العدائية في فنزويلا أو ضدها" قبل الحصول على تفويض من المجلس.