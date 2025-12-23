مرموش: هذا ما طالبنا به حسام حسن بين شوطي مباراة زيمبابوي

كشف عمر مرموش، نجم منتخب مصر الأول التعليمات التي منحها حسام حسن، المدير الفني للاعبين، بين شوطي مباراة زيمبابوي، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وتغلب منتخب مصر على نظيره زيمبابوي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الإثنين، على ملعب أدرار، في مراكش، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقدم منتخب زيمبابوي في النتيجة بالدقيقة 20، عن طريق اللاعب برينس دوبي، فيما أدرك عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي هدف التعادل لمصر في الدقيقة 63، قبل أن يسجل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 90.

وقال عمر مرموش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "حسام حسن كان يحفزنا، ويطلب منا الحفاظ على الهدوء، لأننا صنعنا الكثير من الفرص في الشوط الأول".

وأتم عمر مرموش تصريحاته قائلًا: "لقد قال لنا حسام حسن إننا بمجرد تسجيل الهدف الأول ستصبح المباراة أسهل، وهو ما حدث حيث صارت الكرة بين أقدامنا أكثر سلاسة بعد أن سجلنا".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مع منتخبات، زيمبابوي، وجنوب أفريقيا، وأنجولا.