توقعات بوصول سعر برميل النفط إلى 120 دولارا

تتوقع شركة أبحاث الطاقة «ريستاد إنرجي»، وصول سعر برميل النفط الخام إلى 120 دولارًا، وذلك في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والإيرانية التي استهدفت منشآت طاقة في المنطقة.

وارتفعت أسعار النفط اليوم وقفز خام برنت القياسي بما يصل إلى 5 دولارات للبرميل بعد أن شنت إيران هجمات على منشآت طاقة في أنحاء الشرق الأوسط، عقب ضربة استهدفت حقل غاز بارس الجنوبي، ‌في تصعيد كبير للحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.66 دولار بنسبة 4.3% إلى 112.04 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96 سنتا بما يعادل 1% إلى 97.28 دولار ⁠للبرميل، بعد أن ارتفع بأكثر من 3 دولارات وفقا لـ«رويترز».

وبحسب ما نشرته شبكة «سي إن إن»، قال نائب رئيس الشركة أديتيا ساراسوات، خلال فاعلية بمدينة دبي اليوم الخميس، إن «أي هجمات من هذا القبيل من المرجح أن ترفع أسعار النفط بما لا يقل عن 10 دولارات أخرى، وتعطل الإمدادات بشكل كبير، لا سيما عبر المنتجين الرئيسيين في الشرق الأوسط».

وحذر من أن «قطر معرضة للخطر بشكل خاص، نظراً لتركز بنيتها التحتية للغاز الطبيعي المسال في حقل رأس لفان».

وأشار إلى أن أي اضطراب في قطر لن يؤثر فقط على الإمدادات الإقليمية، بل سيمتد تأثيره إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، وستتحمل آسيا العبء الأكبر جراء ذلك.

من جانبه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بتدمير حقل «بارس الجنوبي» للغاز، في حال استهدافها مجددا لمنشآت الطاقة، وذلك في تصعيد لافت عقب التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى «تدمير الحقل بالكامل بقوة هائلة»، إذا أقدمت طهران على مهاجمة دول «بريئة» مثل قطر، محذرا من تداعيات خطيرة لأي تصعيد جديد.

ويأتي هذا التهديد بعد أن شنت إسرائيل هجوما على حقل بارس الجنوبي، استهدف جزءا محدودا منه، وفق ما أوردته تصريحات أمريكية.

ويوم الأربعاء، قال ترامب إن إسرائيل هي ‌من نفذت الهجوم على حقل ‌غاز ‌بارس الجنوبي الإيراني، وإن الولايات المتحدة ‌وقطر لم تشاركا فيه.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: «لم تكن ‌الولايات المتحدة على علم بهذا الهجوم تحديدا، ولم تكن قطر متورطة فيه بأي شكل من الأشكال، ولم يكن لديها أي فكرة مسبقة ‌عن وقوعه».

وفي أعقاب الضربة، ردت إيران باستهداف منشأة للغاز الطبيعي المسال في قطر، في خطوة وصفت بأنها غير مبررة، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

وأكد ترامب أنه لا يرغب في تصعيد واسع قد يؤدي إلى دمار طويل الأمد، لكنه شدد على أن أي تهديد لإمدادات الطاقة أو استهداف للبنية التحتية الحيوية سيقابل برد قوي وحاسم.