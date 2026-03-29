الجيش الإيراني: أسقطنا 138 طائرة مسيرة منذ بدء الحرب

قال الجيش الإيراني، اليوم الأحد، إنه أسقط 138 طائرة مسيرة منذ بدء الحرب.

وذكرت العلاقات العامة للجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية: "تم اعتراض واستهداف طائرة مسيرة من طراز MQ-9 تابعة للعدو الأمريكي- الإسرائيلي المعتدي، وذلك بواسطة منظومة تابعة لقوات الدفاع الجوي للجيش في شرق مضيق هرمز، حيث تمت إصابتها بنجاح وتدميرها".

وأضافت: "باحتساب هذه الطائرة، وصل عدد الطائرات المسيرة التي دمرتها الشبكة الموحدة للمقر المشترك للدفاع الجوي في البلاد إلى 138 طائرة".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.