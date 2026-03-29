البحرين تفرض حظرا على الحركة البحرية ليلا بسبب التهديدات الأمنية

أعلنت البحرين فرض حظر على "الحركة البحرية" للصيادين ومستخدمي القوارب الترفيهية، وذلك بين الساعة السادسة مساءً والرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وحتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان: "حرصا على سلامة مرتادي البحر، وفي ظل العدوان الإيراني الصريح على مملكة البحرين باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار (درونز)، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على سلامة المواطنين والمقيمين، أعلنت وزارة الداخلية فرض حظر على الحركة البحرية للصيادين ومستخدمي القوارب الترفيهية، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لحماية سواحل المملكة".

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، دعت الوزارة جميع مرتادي البحر إلى الالتزام بمواعيد الحظر البحري، وتجنب الاقتراب من السواحل، حفاظا على سلامتهم وتفاديا للمساءلة القانونية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز السلامة البحرية ورفع مستوى الجاهزية في ظل الظروف الراهنة.

يأتي قرار البحرين في ظل تصاعد غير مسبوق للتوترات الإقليمية، مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، واتساع رقعة الصراع لتشمل الخليج والبحر الأحمر.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت إيران من ضرباتها بالصواريخ والدرونز على دول الخليج العربي.

وأدى ذلك إلى رفع مستوى التأهب الأمني في دول الخليج، التي باتت تخشى امتداد الهجمات إلى منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية.

كما يأتي القرار في وقت تشهد فيه الملاحة البحرية اضطرابات كبيرة، خاصة بعد إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز عالميا.

إلى جانب، تهديدات جماعة الحوثيين اليمنية بإغلاق مضيق باب المندب لتقديم الدعم لإيران في الحرب، وهو ما يهدد حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.