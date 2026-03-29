مسئول خليجي: نعتمد على المخزون وخطوط بديلة لتعويض نقص الألمنيوم بعد الهجوم الإيراني

أفاد الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم محمود الديلمي، بأن منشآت الألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي قد تتجه إلى استخدام المخزون المتاح وتشغيل خطوط إنتاج بديلة، في محاولة لتغطية أي نقص محتمل عقب استهداف إيران لبعض خطوط الإنتاج.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، محمود الديلمي، قوله إن إجمالي إنتاج دول الخليج من الألمنيوم يبلغ نحو 6.5 مليون طن سنويا، ما يعادل قرابة 10% من الإنتاج العالمي، فيما يتم تصدير نحو 60% من هذه الكميات إلى أسواق دولية رئيسية.

وأوضح الديلمي، أن منشآت الألمنيوم في المنطقة تخضع حاليا لعمليات تقييم دقيقة لحجم الأضرار والخسائر، بعد الهجمات التي استهدفت عددا من المواقع في كل من الإمارات والبحرين، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أن الشركات العاملة في القطاع قد تلجأ إلى تشغيل خطوط إنتاج بديلة أو الاعتماد على المخزون لتفادي أي اضطرابات مؤقتة، مع التأكيد على الالتزام باستمرار سلاسل التوريد والوفاء بالعقود التصديرية.

وأعلنت شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" تعرض إحدى منشآتها لهجوم إيراني، فيما كشفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن تضرر منشأة "الطويلة" الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية "كيزاد"، مشيرة إلى أن عمليات تقييم الأضرار لا تزال جارية.